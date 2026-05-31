CNN: Иран открыл 50 из 69 входов в подземные ракетные базы после атак США

«CNN выяснил, что Иран в настоящее время разблокировал 50 из 69 входов в туннели на 18 подземных ракетных базах, по которым США и Израиль нанесли удары», — говорится в публикации.
Якобы, CNN изучил снимки со спутников и теперь считает, что разрушенные ударами американцев (если они и правда были разрушены) входы на ядерные объекты восстановлены. Как и инфраструктура для подъезда к ним грузовой и военной техники. На что тем самым намекают американские журналисты — загадка, однако вполне возможно, что вскоре президент Дональд Трамп напишет очередной угрожающий пост в соцсетях, используя это как повод.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп пообещал, будто бы у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Сам Иран никогда и не говорил, что пытается/хочет его создать/иметь.