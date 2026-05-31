Литовская таможня закупила машины, которые будут искать радиоактивные материалы в транспорте на трассах

Новые комплексы смогут проверять автомобили без разгрузки и остановки движения.

Таможня Литвы приобрела пять автомобилей с оборудованием для обнаружения радиоактивных и ядерных материалов. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ведомства, пишет Sputnik в воскресенье, 31 мая.

Комплексы позволяют в реальном времени измерять уровень радиации в машинах и грузах. В литовской таможне считают, что новая техника поможет быстрее находить опасные вещества и пресекать их незаконную перевозку. Авто передадут мобильным постам в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Их планируют использовать на основных транспортных коридорах и объектах критической инфраструктуры.

В ведомстве подчёркивают, что комплексы нужны не только для поиска уже ввезённых материалов, но и для профилактики. Таможня рассчитывает, что такие проверки будут сдерживать попытки незаконной перевозки радиоактивных веществ.

Проект финансирует Еврокомиссия. Деньги выделили через инструмент поддержки таможенного оборудования в составе фонда интегрированного управления границами.

В 2018 году литовские пограничники заявили, что остановили российский тягач с радиоактивным грузом. Машине запретили въезд в страну.

