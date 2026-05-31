Литовская таможня закупила машины, которые будут искать радиоактивные материалы в транспорте на трассах

Комплексы позволяют в реальном времени измерять уровень радиации в машинах и грузах. В литовской таможне считают, что новая техника поможет быстрее находить опасные вещества и пресекать их незаконную перевозку. Авто передадут мобильным постам в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Их планируют использовать на основных транспортных коридорах и объектах критической инфраструктуры.