СБ Белоруссии: Запад готовится к войне, хотя угроз от Москвы и Минска нет

По его словам, Запад рассматривает Российской Федерации и Республику Беларусь в качестве основных врагов, хотя прекрасно понимает, что никакой угрозы от Минска и Москвы «нет и быть не может». Госсекретарь добавил, что об этом заявляют как президент России Владимир Путин, так и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причем оба лидера призывают к диалогу, передает СТВ.