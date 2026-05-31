СБ Белоруссии: Запад готовится к войне, хотя угроз от Москвы и Минска нет

Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет. С таким заявлением выступил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
— Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается, что начало войны на европейском континенте — 2030 год, — заявил Вольфович.
Он отметил, что все военные бюджеты Запада нацелены именно на это.
По его словам, Запад рассматривает Российской Федерации и Республику Беларусь в качестве основных врагов, хотя прекрасно понимает, что никакой угрозы от Минска и Москвы «нет и быть не может». Госсекретарь добавил, что об этом заявляют как президент России Владимир Путин, так и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причем оба лидера призывают к диалогу, передает СТВ.
17 декабря 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что объединенные войска НАТО начали ускоренную подготовку к возможным боевым действиям с Россией к началу 2030-х годов. Он уточнил, что параллельно с затягиванием конфликта на Украине альянс форсирует военные приготовления.