На улицы вышли тысячи человек: в Ереване оппозиция провела массовый митинг

В Ереване на шествие оппозиционного блока «Армения» под руководством экс-президента Роберта Кочаряна вышли тысячи человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Мероприятие состоялось в рамках агитационной кампании в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в республике 7 июня. По имеющимся данным, граждане Армении вышли выразить свое несогласие с политикой властей на площадь Свободы. Перед согражданами выступили представители оппозиционного блока. В их числе был сам экс-президент Роберт Кочарян, который сейчас является кандидатом в премьер-министры Армении. Он прямо заявил, что действия властей страны против ЕАЭС ставят экономику Армении в исключительно тяжелое положение. В своей речи Кочарян выступил за конструктивные союзнические отношения с Россией.
После митинга тысячи жителей прошли шествием по улицам города.
