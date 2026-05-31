На улицы вышли тысячи человек: в Ереване оппозиция провела массовый митинг

Мероприятие состоялось в рамках агитационной кампании в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в республике 7 июня. По имеющимся данным, граждане Армении вышли выразить свое несогласие с политикой властей на площадь Свободы. Перед согражданами выступили представители оппозиционного блока. В их числе был сам экс-президент Роберт Кочарян, который сейчас является кандидатом в премьер-министры Армении. Он прямо заявил, что действия властей страны против ЕАЭС ставят экономику Армении в исключительно тяжелое положение. В своей речи Кочарян выступил за конструктивные союзнические отношения с Россией.