Зеленский запросил у США лицензию на производство ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Соединенных Штатов предоставить Киеву лицензию на производство ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, также американского производства. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Х.
— В США производится недостаточное количество ракет для ПРО, что может привести к кризисам в различных регионах мира. 60−65 ракет в месяц — это ничто по сравнению с нынешними вызовами. Это ни для кого не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot, — говорится в публикации.
Также Зеленский заявил, что компании США имеют в своем распоряжении технологии, которых нет на Украине. Тем не менее Киев может предложить «богатый опыт ведения боевых действий».
За несколько дней до этого украинские СМИ сообщили, что Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки систем противовоздушной обороны и ракет к ним в связи с нарастающим дефицитом боеприпасов в Вооруженных силах Украины.
В конце апреля в статье для издания The Washington Post сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл заявил, что Министерство обороны Соединенных Штатов задерживает передачу Украине ранее одобренной Конгрессом военной помощи на 400 миллионов долларов.
В середине апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс на форуме в Университете штата Джорджия заявил, что Соединенные Штаты больше не будут участвовать в поставках и закупках вооружения для Украины.