Организация Объединённых Наций оказалась на грани финансового кризиса: если крупнейшие доноры не перечислят взносы, средства могут закончиться уже к середине августа. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal пишет «Коммерсант» в воскресенье, 31 мая.
Задолженность США перед ООН составляет около 4 млрд долларов. Администрация Дональда Трампа уже вышла из десятков её программ, включая ВОЗ. По данным издания, Вашингтон готов продолжать поддержку только при снижении расходов: от руководства ждут сокращения штата и перехода на более дешёвые решения, в том числе внедрение машинного перевода.
Китай, второй крупнейший донор ООН, также задерживает платежи. Его долг оценивают в 455 млн долларов, однако Пекин обещает выполнить обязательства.
Около 70% расходов ООН уходит на зарплаты сотрудников. Организация уже закрыла часть офисов, упразднила 3 тысячи должностей и сократила часы работы переводчиков.
В конце января президент США Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» и начал рассылать приглашения лидерам разных стран. Сначала инициативу представляли как инструмент контроля за ситуацией в секторе Газа, но эксперты предположили, что со временем она может стать альтернативой форматам под эгидой ООН.