Россиян предупредили об опасности японской кухни

Употребление суши и роллов может обернуться тяжелым отравлением, так как блюда японской кухни нередко содержат сырые ингредиенты. Об этом заявила в разговоре с изданием «Абзац» врач-диетолог Дарья Русакова.
— Роллы и суши относятся к группе высокого риска именно из-за использования сырых ингредиентов. А сливочный сыр и майонез ускоряют порчу блюд, — предупредила медик.
Доктор добавила, что пациентам со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями ЖКТ следует отказаться от блюд японской кухни из-за высокого риска отравления.
KP.RU сообщил, что употребление сырых морепродуктов, таких как суши, роллы и сашими, может быть связано не только с пищевыми отравлениями, но и с риском потери зрения. Ученые обнаружили новый нодавирус, ранее поражавший рыб и креветок, который теперь заражает людей. Он вызывает воспаление глаз и повышение внутриглазного давления, что может привести к слепоте.