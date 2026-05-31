Россиян предупредили об опасности японской кухни

KP.RU сообщил, что употребление сырых морепродуктов, таких как суши, роллы и сашими, может быть связано не только с пищевыми отравлениями, но и с риском потери зрения. Ученые обнаружили новый нодавирус, ранее поражавший рыб и креветок, который теперь заражает людей. Он вызывает воспаление глаз и повышение внутриглазного давления, что может привести к слепоте.