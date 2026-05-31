Стало известно, какие привычки хозяев могут погубить питомца

Использование вейпов крайне вредит не только курильщикам, но и их окружению, в том числе, домашним любимцам. Дело в том, что у кошек и собак, которые постоянно дышат парами, может развиться тяжелая аллергия. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом «Абзаца» ветеринарный врач Михаил Шеляков.
— У животных развивается все больше и больше различных астматических заболеваний из-за ароматических компонентов. Эти добавки для кошек и собак — сильный раздражитель, — пояснил специалист.
Ветврач уточнил, что сигаретный дым также негативно влияет на здоровье хвостатых — у животных могут появиться кашель и чихание, а если ситуация не меняется — даже развиться отек легких.
KP.RU отметил, что кинологи указывают на опасность курения в присутствии собаки. Пассивное курение может привести к развитию рака легких у животного. Никотин и смолы, выделяющиеся при курении, наносят огромный урон здоровью четвероногих. Обоняние у собаки в тысячу раз острее, чем у человека. Резкие запахи могут вызвать физический дискомфорт и даже причинить боль.