Названы бытовые привычки, способные заменить тренировки в спортзале

Походы в спортзал и изнуряющие тренировки вполне могут заменить бытовые привычки, такие, как, например, уборка квартиры под музыку или прогулка в магазин. Об этом рассказала в беседе с mk.ru ассистент кафедры поликлинической терапии Алина Гаврилова.
— Движение — это не только тренировка. Это быстрая ходьба до метро, работы или магазина, уборка квартиры под музыку, танцы дома, зарядка утром, прогулка с ребенком или собакой, — перечислила врач.
Она посоветовала начинать с малого — ежедневно ходить в умеренном темпе 15−20 минут. При этом, даже если тренировки будут короче или не регулярными, важно их наличие — такой подход все равно лучше, чем полный отказ от активности.
KP.RU сообщил, что к нетренировочной активности относится все, на что человек в повседневной жизни тратит энергию. То есть перемещение по дому, смена позы во время работы, ходьба на короткие дистанции, приготовление пищи, мелкие бытовые дела. На эти мелочи уходит до ⅓ энергии в день. Доказано, что даже ежедневные тренировки менее эффективны при низком уровне нетренировочной активности.