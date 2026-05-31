Названы бытовые привычки, способные заменить тренировки в спортзале

KP.RU сообщил, что к нетренировочной активности относится все, на что человек в повседневной жизни тратит энергию. То есть перемещение по дому, смена позы во время работы, ходьба на короткие дистанции, приготовление пищи, мелкие бытовые дела. На эти мелочи уходит до ⅓ энергии в день. Доказано, что даже ежедневные тренировки менее эффективны при низком уровне нетренировочной активности.