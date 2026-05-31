Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ростовской области в Крым запустили пассажирский поезд

Поезд «Таврия» Таганрог — Симферополь через Ростов-на-Дону возобновил курсирование с 29 мая.

Источник: Комсомольская правда

Курсирование пассажирского поезда «Таврия» № 483/484 сообщением Таганрог — Симферополь через Ростов-на-Дону было возобновлено. Об этом говорится на сайте компании «Гранд Сервис Экспресс».

Первый рейс из Таганрога отправился 29 мая в 10:55. Поезд будет ходить через день в течение всего курортного сезона.

При следовании в сторону Крыма поезд делает остановку в Ростове-на-Дону на станции Первомайская и прибывает в Симферополь на следующий день в 4:50. В обратном направлении из Симферополя отправление в 12:30, остановка в Ростове-на-Дону на станции Ростов-Главный приходится на 04:35 — 05:04 следующего дня, прибытие в Таганрог — в 6:15. В состав поезда включены одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше