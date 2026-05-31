Врач перечислила главные факторы риска развития болезней сердца у молодых

KP.RU рассказал, что существует 9 правил здорового питания для сердца: поддерживайте здоровый вес, соизмеряйте калорийность питания с физической активностью; ешьте много овощей и фруктов, ешьте целиком, а не в виде соков; выбирайте цельнозерновые продукты вместо рафинированных; делайте фокус на полезные белки — бобовые, орехи, рыба и морепродукты; используйте оливковое, рапсовое или соевое масло вместо сливочного, говяжьего жира и тропических масел; выбирайте минимально обработанные продукты вместо ультрапереработанных; сведите к минимуму добавленный сахар в напитках и еде; снижайте потребление соли; алкоголь: если не пьете, то и не начинайте, но если употребляете, то придерживайтесь минимальных доз.