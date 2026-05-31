Врач перечислила главные факторы риска развития болезней сердца у молодых

Частое использование гаджетов — одна из причин проблем с сердцем у людей младше 40 лет.

Источник: Комсомольская правда

Образ жизни является одним из главных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе, в молодом возрасте. Об опасных привычках сообщила в разговоре с mk.ru доцент кафедры факультетской терапии Ирина Макарова.

— Среди факторов риска у молодых пациентов большая роль отводится средовым факторам. Так, многочасовая работа за компьютером и чрезмерное использование гаджетов неизбежно ведет к снижению физической активности, информационной перегрузке и стрессу, нарушению сна, — объяснила доктор.

По словам врача, большую роль играет и питание, а именно — недостаточное потребление овощей и фруктов и большое количество соли в рационе. Еще один ключевой фактор — это курение, подчеркнула медик. Причем вредят сердцу не только обычные сигареты, но и вейпы.

KP.RU рассказал, что существует 9 правил здорового питания для сердца: поддерживайте здоровый вес, соизмеряйте калорийность питания с физической активностью; ешьте много овощей и фруктов, ешьте целиком, а не в виде соков; выбирайте цельнозерновые продукты вместо рафинированных; делайте фокус на полезные белки — бобовые, орехи, рыба и морепродукты; используйте оливковое, рапсовое или соевое масло вместо сливочного, говяжьего жира и тропических масел; выбирайте минимально обработанные продукты вместо ультрапереработанных; сведите к минимуму добавленный сахар в напитках и еде; снижайте потребление соли; алкоголь: если не пьете, то и не начинайте, но если употребляете, то придерживайтесь минимальных доз.