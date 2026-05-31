В Ереване прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»

Блок «Армения», который возглавляет экс-президент страны Роберт Кочарян, провел многотысячный митинг на площади Свободы в центре Еревана в рамках своей агитационной кампании перед парламентскими выборами. Трансляцию мероприятия осуществляли местные каналы.
Во время митинга выступили представители блока, входящие в предвыборный список, включая самого Кочаряна, который является кандидатом на пост премьер-министра. Он подчеркнул, что действия властей, направленные против Евразийского экономического союза, могут привести к тяжелым последствиям для армянской экономики.
— Армении поставлен ультиматум: решайте, где вы. Это не пройдет бесследно для нашего народа. Если эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе, — заявил Кочарян.
Также он сказал, что действующие власти стремятся сделать Армению врагом России и движутся по пути Украины. Он отметил необходимость установления союзнических отношений с Россией, а также поддержания хороших отношений с Европейским союзом и США. По его словам, это возможно, если прекратить играть на противоречиях крупных держав.
После завершения выступлений началось шествие по центральным улицам Еревана.