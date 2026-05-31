Москвичам пообещали возвращение теплой погоды с началом лета

Теплая погода вернется в Москву и область с наступлением лета. Такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин.
— Уже с начала июня ситуация начинает постепенно меняться. Воздух станет прогреваться быстрее, ветра станут меньше, а погода — комфортнее. 1 июня днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, а 2 июня — до +17…+22 градусов, — пообещал метеоролог.
Он подчеркнул, что конец мая в Москве в этом году оказался аномальным: температура воздуха в некоторые дни стала заметно ниже климатической нормы, особенно в ночные часы. Такие показатели, по словам синоптика, характерны скорее для середины осени.
KP.RU сообщил, что 1 и 2 июня в столице и Подмосковье еще будет относительно прохладно. В понедельник днем максимум +18…+20 градусов, облачно и дождливо. Во вторник те же +18…+20, но уже без осадков. 3 июня прогнозируется до +24 градусов.