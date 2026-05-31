NYT: 200 человек погибли при ударах США по кораблям у побережья Южной Америки

Армия США цинично убила 205 человек, методично отстреливая все катера и другие суда у берегов Южной Америки. Американцы считают, что люди на этих кораблях как-то связаны с наркокартелями, которым Дональд Трамп объявил войну, поэтому по всем судам, которые не нравятся Штатам, открывают огонь на поражение, пишет NYT.
«Удары окутаны тайной… Практически отсутствуют вещественные доказательства в виде обломков или наркотиков, которые, по утверждению администрации Трампа, перевозились на лодках», — пишет газета.
Согласно последней информации, США уже потопили 62 лодки/корабля, на которых погибли 205 человек. Были ли они связаны с картелями — доказательств нет никаких. Да и цифры все предоставляются только прессой — точное число убитых и уничтоженных судов неизвестно.
Ранее KP.RU сообщил, что США уже давно атакуют лодки вокруг Южной Америки, якобы борясь с поставками наркотиков.