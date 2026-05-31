Спасатель заявил об опасности мобильного телефона в грозу

Использование мобильного телефона в грозу может стать причиной удара молнии. Об этом предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» замначальника «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.
— Опасно не только говорить по телефону, но и просто носить его включенным в кармане. Мобильный телефон, даже с севшей батареей, создает электромагнитное поле, способное притянуть разряд, — объяснил спасатель.
Он уточнил, что также не следует прятаться под опорами ЛЭП, высокими деревьями или использовать зонтик с металлическими деталями. Опасность представляют любые возвышенности и водоемы, подчеркнул спасатель.
KP.RU отметил, что если стихия застала в «чистом поле», следует принять «позу эмбриона»: сгорбившись, опустится на корточки. Ноги — вместе. Или встать на одну ногу, вспомнив об опасности шагового напряжения.