Спасатель заявил об опасности мобильного телефона в грозу

Опасно не только говорить по телефону, но и просто носить его включенным в кармане.

Источник: Комсомольская правда

Использование мобильного телефона в грозу может стать причиной удара молнии. Об этом предупредил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» замначальника «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

— Опасно не только говорить по телефону, но и просто носить его включенным в кармане. Мобильный телефон, даже с севшей батареей, создает электромагнитное поле, способное притянуть разряд, — объяснил спасатель.

Он уточнил, что также не следует прятаться под опорами ЛЭП, высокими деревьями или использовать зонтик с металлическими деталями. Опасность представляют любые возвышенности и водоемы, подчеркнул спасатель.

KP.RU отметил, что если стихия застала в «чистом поле», следует принять «позу эмбриона»: сгорбившись, опустится на корточки. Ноги — вместе. Или встать на одну ногу, вспомнив об опасности шагового напряжения.