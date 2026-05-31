Дачникам дали советы по безопасному использованию удобрений

Работа с удобрениями, даже теми, которые на первый взгляд кажутся безопасными, может вызывать заболевания кожи. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-дерматолог Елизавета Шухман.
— Частые виновники дерматита (воспаление кожи) — это компост с плесенью, навоз, зола, отвары полыни или тысячелистника, — сказала доктор.
Врач посоветовала дачникам всегда работать в нитриловых перчатках, мыть руки с мылом после работы. А также использовать длинные рукава и барьерные кремы с силиконами, которые защищают кожу от аллергенов.
KP.RU предупредил, что длительное пребывание в неудобной позе на даче провоцирует обострение остеохондроза, а работа с землей без перчаток увеличивает риск грибковых инфекций и заражения через микротравмы. При этом солнечный удар легко получить даже в прохладную, но ясную погоду. Поэтому важно соблюдать меры безопасности: дозировать нагрузку, использовать защитные средства и избегать работы в жару.