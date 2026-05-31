Ситуация в районе аула в Адыгее контролируется круглосуточно

МАЙКОП, 31 мая. /ТАСС/. Гидрологическая ситуация в районе аула Хатукай в Адыгее контролируется круглосуточно в связи с вероятностью возникновения паводка. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, лично побывавший на месте для оценки проведения противопаводковых работ.
Он напомнил, что данный населенный пункт ранее уже переживал серьезные испытания стихией. «На текущий момент уровень воды в реках не превышает критических отметок, но в ближайшее время вновь прогнозируются осадки, поэтому гидрологическая ситуация круглосуточно находится на контроле», — сказал Кумпилов. Он подчеркнул, что власти «не имеют права» недооценивать существующие риски. «Сейчас специалисты принимают необходимые меры для предотвращения паводка, главная задача — максимально снизить риски и защитить людей, их дома и инфраструктуру», — подчеркнул Кумпилов.
Глава региона в «Максе» также заверил, что все профильные службы работают в усиленном режиме, а мониторинг ведется непрерывно. «Силами МЧС Адыгеи, спасателями, представителями администрации и профильных министерств и ведомств проведены берегоукрепительные работы: вдоль береговой линии уложены мешки с песком, проведена расчистка русел и мероприятия для предотвращения размывов», — продолжил Кумпилов. Он также поблагодарил сотрудников МЧС, других специалистов экстренных и дорожных служб, «которые уже проделали большую работу и сегодня продолжают выполнять превентивные мероприятия для минимизации возможных негативных последствий паводка». «Поручил им держать ситуацию на постоянном контроле до полного устранения угрозы подтопления, особое внимание уделив укреплению уязвимых участков», — заключил Кумпилов.