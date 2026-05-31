Ситуация в районе аула в Адыгее контролируется круглосуточно

Глава региона в «Максе» также заверил, что все профильные службы работают в усиленном режиме, а мониторинг ведется непрерывно. «Силами МЧС Адыгеи, спасателями, представителями администрации и профильных министерств и ведомств проведены берегоукрепительные работы: вдоль береговой линии уложены мешки с песком, проведена расчистка русел и мероприятия для предотвращения размывов», — продолжил Кумпилов. Он также поблагодарил сотрудников МЧС, других специалистов экстренных и дорожных служб, «которые уже проделали большую работу и сегодня продолжают выполнять превентивные мероприятия для минимизации возможных негативных последствий паводка». «Поручил им держать ситуацию на постоянном контроле до полного устранения угрозы подтопления, особое внимание уделив укреплению уязвимых участков», — заключил Кумпилов.