Золотые подарки и позитивные эмоции везут домой из болгарской Варны гимнастки РФ

ВАРНА /Болгария/, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Российские спортсменки везут домой из болгарской Варны, где проходил чемпионат Европы по художественной гимнастике, золотые подарки. Сборная России на завершившемся в воскресенье турнире завоевала две золотые медали — Яна Заикина заняла первое место в соревнованиях юниорок в упражнениях с лентой, София Ильтерякова первенствовала во взрослых соревнованиях в упражнениях с обручем.
Впервые после пятилетнего перерыва российский гимн прозвучал на престижных международных состязаниях, а болельщики открыто демонстрировали российскую символику и эмоции, скандировали «Россия», приветствуя спортсменок, и открыто размахивали флагами своей страны. Поддержать гимнасток и помочь болельщикам приехали российские дипломаты во главе с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой.
Новые эмоции победы.
«Когда я выиграла золотую медаль, меня переполняли эмоции, — сказала Ильтерякова в разговоре с корреспондентом ТАСС. — Я еще не до конца осознала, что произошло, но понимала, что теперь в мою честь прозвучит российский гимн, и была безумно счастлива. Сначала я даже немного расплакалась от переполнявших меня эмоций. Ведь спустя столько лет мы вернулись на международную арену с флагом и гимном, это было безумно приятно, огромное спасибо болельщикам, которых было очень много во время соревнований, поддержка зала была невероятной. Получился очень уютный и атмосферный чемпионат Европы. Очень рада, что смогла пройти ровно, смело и красиво, а в финале смогла завоевать золотую медаль».
Она отметила, что узнала о возможности выступить с флагом и российским гимном за считаные дни до начала соревнований. «Когда мы готовились к поездке на чемпионат, то цель была выступить достойно, не подвести страну, а когда за два дня мы узнали, что будем выступать с флагом и гимном, то всем тем более захотелось выступить очень хорошо. На моем первом международном старте, который был в Софии два месяца назад, волновалась сильнее, а здесь все было гораздо спокойнее, а благодаря болельщикам порой казалось, что выступаю дома», — рассказала чемпионка.
Тренер 15-летней спортсменки Наталья Глемба признала, что со своей задачей подопечная справилась на 95%. «Я очень рада за Софию, мне кажется, она справилась на 95%, были небольшие недочеты, над которыми мы еще будем работать, исправлять. Но об этом мы подумаем завтра. А сейчас мы счастливы и горды. Я очень рада, что София справилась. Финалы в отдельных видах — это праздник для спортсменок, это торжественный день, у нас так повелось уже давно. Тем более что на трибунах было очень много российских зрителей, это очень помогало. Но при этом спортсменки чувствовали и дополнительную ответственность, ведь сейчас мы выступаем под флагом и гимном России», — сказала Глемба.
Счастливая команда.
Вся российская команда по художественной гимнастике была безумно счастлива после того, как ей вернули право выступать под флагом своей страны, рассказала серебряная и двукратная бронзовая медалистка чемпионата Европы — 2026 Мария Борисова.
«Гимн и флаг нашей страны сделали нас счастливыми, — призналась она. — Очень рада, что мы наконец-то полноправно вернулись на международную спортивную арену. Это совсем по-другому ощущается — чувствуется командный дух, появились новые стимулы и желание выступать за нашу страну».
О новых эмоциях победы говорили и члены сборной России в групповых упражнениях, благодаря за горячую поддержку российских болельщиков, сумевших добраться до Варны. "Для нас было огромной честью выступать под флагом своей страны, и мы очень обрадовались, когда узнали, что нам вернули это право. С флагом и гимном выступать очень приятно и радостно. Наши болельщики тоже нам очень помогали, мы их чувствовали, — рассказали Николь Андрончик и Дарья Мельник. Российские гимнастки в Варне заняли второе место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а днем ранее стали вице-чемпионками Европы в многоборье, а также получили бронзовые награды за командный турнир.
Достойное начало.
Достойным началом назвала успех команды на чемпионате Европы в Болгарии главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева. «Я очень осторожна в прогнозах, поэтому мое правило — никогда не давать интервью до старта, — рассказала Сергаева ТАСС. — Потому что все мы живые люди, и что-то может не получиться. Но сейчас могу сказать, что результат превзошел мои ожидания. Все отлично поработали, все большие молодцы. Это была большая команда, которая работала на один большой результат. Это был наш первый серьезный шаг на международной арене, и я думаю, что на чемпионате Европы мы заявили о себе очень достойно. Теперь будем двигаться дальше».
«На этом чемпионате Европы мы боролись за каждую возможность завоевать медали. Раньше было немного по-другому: мы старались серьезно настроить девочек на финалы с отдельными упражнениями, но понимали, что главная медаль [в личном многоборье] у нас уже в кармане. Но сейчас мы продолжали бороться до самого последнего финала, наверное, это правильно после такого долгого перерыва. Еще пять лет назад мы называли чемпионат Европы этапом подготовки к чемпионату мира, но сейчас считаем первенство континента очень серьезным стартом для нас. А этапами подготовки к чемпионату мира будут этапы Кубка мира, которые нас ждут», — пояснила тренер.
По ее словам, чемпионат мира, который пройдет в августе в Германии, будет очень непростым для российской команды. «Могу сказать, что скамейка запасных у нас очень длинная, и многие достойны выступить на чемпионате Европы и чемпионате мира. В Софии на этапе Кубка мира у нас был первый серьезный старт, именно после него весь мир заговорил, что королевы вернулись. Для меня это очень значимый момент. А этот старт — продолжение того самого первого маленького шага. Мы доказываем, что мы сильная команда, и за то время, пока нас не было, мы ничего в своей силе не потеряли и будем снова двигаться вперед», — подчеркнула Сергаева.
Подсчитали — обрадовались.
Сборная России на чемпионате Европы заняла первое место по количеству завоеванных медалей. На счету российских спортсменок 9 наград, из них 2 медали высшей пробы, 4 серебряные и 3 бронзовые. Второе место по количеству наград заняла команда Болгарии, завоевавшая 8 медалей, третьими стали представительницы Израиля (7 медалей).
По количеству золотых наград сборная России заняла четвертое место в медальном зачете. Первыми стали болгарки (4 золотые, 4 серебряные медали), вторыми — немки (3 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая), третьим — испанки (3 золотые).