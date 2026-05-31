Вучич заявил, что сербы любят Трампа: в чем секрет

Президент Сербии Александр Вучич выступил с неожиданным заявлением. В интервью изданию Breitbart он сообщил, что жители Сербии любят американского лидера Дональда Трампа.
«Сербам всегда нравились Соединенные Штаты и прекрасная история американской мечты», — заявил Вучич.
По словам Вучича, причин нежных чувств сербов к американскому президенту несколько. Во-первых, причина в консерватизме Трампа, а также в том, что в своих заявлениях он всегда прагматичен, рационален и ставит во главу угла экономику.
Кроме того, причина люби к Трампу кроется в том, что тот отстаивает традиционные семейные и христианские ценности. А еще в том, что глава США "стремится к миру.
