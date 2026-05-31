Сюткин открыл шестой сезон джазовых концертов в «Архангельском»

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. На Летней сцене музея-заповедника «Архангельское» шестой сезон джазовых концертов открылся выступлением Валерия Сюткина. Концерт под открытым небом собрал около 500 зрителей. Об этом ТАСС сообщили организаторы.
«Летняя сцена в “Архангельском” давно стала знаковым местом для ценителей музыки. На протяжении пяти предыдущих сезонов здесь выступали выдающиеся музыканты, звучали произведения разных эпох и жанров — от классики до джаза и этно-музыки. В новом сезоне мы сохранили главный принцип проекта: сочетать высокое искусство с уникальной атмосферой старинной усадьбы», — рассказала начальник отдела мероприятий и спецпроектов Мария Горонеско.
По ее словам, джазовые вечера позволяют зрителям познакомиться с историей Архангельского через музыку, которую особенно ценили владельцы усадьбы Юсуповы.
На сцене выступит 13 июня группа «Фрукты», известная по участию в проектах Первого канала. В программе прозвучат каверы на популярные песни и музыка из кинофильмов. 20 июня зрителей ждет концерт американского саксофониста, двукратного лауреата премии Grammy Марка Гросса и квартета контрабасиста Арка Овруцкого.
Также в летней программе заявлены выступления народного артиста России Сергея Жилина, Дмитрия Харатьяна, Мариам Мерабовой, Сергея Мазаева, Бориса Березовского и других музыкантов. В июле в Архангельском пройдет музыкально-поэтический вечер Алексея Гомана и Маленького оркестра, посвященный поэзии Серебряного века. Зрители услышат музыкальное прочтение стихов Марины Цветаевой и Николая Гумилева.
