Новые специальности для нижегородских врачей вводит Минздрав РФ

Обновлённые квалификационные требования к медработникам, утверждённые Минздравом РФ, начинают действовать с 1 сентября 2026 года.
Об этом сообщает Telegram-канал «Бокал прессека».
Так, педиотры смогут на законных основаниях трудиться в детских образовательных учреждениях, в том числе в оздоровительных лагерях. Также стало известно, доктора каких специальностей смогут работать по новому направлению — медицине здорового долголетия. Речь о терапевтах, гастроэнтерологах, диетологах, эндокринологах, кардиологах и др.
Отдельным направлением выпуска вузов станет немедицинская специальность — кинезиореабилитация.
Кроме главного врача, в медчреждении вводится также должность директора.
Стало также известно, что с 1 сентября 2026 года из перечня исчезнут медицинские специальности сексолога, городского педиатра, миколога, диабетолога. Спустя еще два года, в 2028 году, планируют также ликвидировать специальности врача-бактериолога, вирусолога, паразитолога.
Как сообщалось ранее, удовретворённость нижегородцев медицинской помощью приблизилась к среднероссийскому уровню и составила 55,6%.