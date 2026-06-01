35−40 тысяч на семью: Во сколько обойдется отдых в Петербурге в период белых ночей

Июнь — один из самых популярных месяцев для туристов. В это время в Петербурге наступают белые ночи, и потому традиционно путешествие в Северную столицу влетит в копеечку. Так, самые дешевые семейные номера в этом году обойдутся в 1, 5 тысячи рублей, если, конечно, вы успеете их забронировать: в период белых ночей найти что-то дешевле 3−4 тысяч рублей за ночь — большая редкость. Что же до водных прогулок, которые, считай, обязательная программа в городе на Неве, то цены на ночные поездки начинаются от 750−1000 рублей, дневные — от 500−700 с человека. Автобусная экскурсия с посещением Эрмитажа (просто вход в музей — 700 рублей), — пишет Онлайн47.