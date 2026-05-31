Иран готовит новые поправки к проекту соглашения с США: подробности

«Обмен текстами продолжается, и Иран внесет свои собственные поправки в текст. Пока же работа по нему не окончена», — сказал инсайдер агентства.
Источник подчеркнул, что для Ирана определяющим остается вариант соглашения, который соответствует его интересам. Тегеран полностью готов к тому, что достичь взаимопонимания с Вашингтоном может не удастся.
Ранее США и Иран достигли предварительного согласования рамочного соглашения примерно на 95%. По данным американских СМИ, Тегеран в целом поддержал основу будущего документа.
Позже президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия для соглашения с Ираном. Изменения должны усилить давление на Тегеран и ускорить переговорный процесс.