Иран готовит новые поправки к проекту соглашения с США: подробности

Tasnim: Иран внесет изменения в текущий проект сделки с США.

Источник: Комсомольская правда

Иран намерен внести дополнительные корректировки в проект соглашения с США, поскольку работа над документом еще не завершена. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

«Обмен текстами продолжается, и Иран внесет свои собственные поправки в текст. Пока же работа по нему не окончена», — сказал инсайдер агентства.

Источник подчеркнул, что для Ирана определяющим остается вариант соглашения, который соответствует его интересам. Тегеран полностью готов к тому, что достичь взаимопонимания с Вашингтоном может не удастся.

Ранее США и Иран достигли предварительного согласования рамочного соглашения примерно на 95%. По данным американских СМИ, Тегеран в целом поддержал основу будущего документа.

Позже президент США Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия для соглашения с Ираном. Изменения должны усилить давление на Тегеран и ускорить переговорный процесс.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше