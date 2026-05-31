На КПП в Нарве образовалась очередь из 200 человек, желающих попасть в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Очередь из 200 человек с временем ожидания шесть часов образовалась на КПП в эстонской Нарве. При этом со стороны пункта пропуска «Ивангород» в России скопления людей нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.