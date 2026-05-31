На КПП в Нарве образовалась очередь из 200 человек, желающих попасть в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Очередь из 200 человек с временем ожидания шесть часов образовалась на КПП в эстонской Нарве. При этом со стороны пункта пропуска «Ивангород» в России скопления людей нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.
«Перед пунктом пропуска “Нарва-1” на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Вечером очередь достигала 200 человек. Время ожидания на вход составляло 6 часов. На российской стороне очередей нет», — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что большое время задержки очереди на сопредельной стороне связано с работой эстонских государственных органов.
Ранее ТАСС сообщал о скоплении очереди из желающих попасть из Эстонии в России в начале мая. Тогда люди планировали пересечь границу для посещения концерта в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в Ивангороде.