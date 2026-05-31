Директора и администратора тира осудили за гибель мужчины в Подмосковье

В Реутово Московской области осудили виновников нелепой трагедии в одном из тиров, когда 17-летний подросток случайно застрелил отчима. Об этом сообщило издание mk.ru.
В публикации напомнили, что инцидент произошел в августе 2024 года в стрелково-спортивном центре «Стрелецкий». Подросток сделал первый выстрел, затем карабин дал осечку, его отчим настроил оружие и стал сбоку, чтобы сделать фото юноши. Парень был в наушниках, и когда родственник что-то сказал ему, он принял это за команду «Стреляй». Юноша выстрелил и попал мужчине в живот. От полученного ранения тот скончался на месте.
Суд приговорил директора стрелкового комплекса к 1,5 годам лишения свободы условно, а администратора — к 2 годам условно. Оба должны выплатить вдове погибшего по 250 тысяч рублей.
Как писал сайт KP.RU, 28 мая в Нижнем Тагиле огласили приговор 15-летнему подростку, зарезавшему местную жительницу. Обвиняемый в последнем слове вину не признал и не раскаялся в содеянном. Ему назначили 6 лет 4 месяца лишения свободы, а также 1 год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. Родители малолетнего убийцы должны выплатить семье погибшей 1,5 млн рублей.