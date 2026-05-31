Директора и администратора тира осудили за гибель мужчины в Подмосковье

В публикации напомнили, что инцидент произошел в августе 2024 года в стрелково-спортивном центре «Стрелецкий». Подросток сделал первый выстрел, затем карабин дал осечку, его отчим настроил оружие и стал сбоку, чтобы сделать фото юноши. Парень был в наушниках, и когда родственник что-то сказал ему, он принял это за команду «Стреляй». Юноша выстрелил и попал мужчине в живот. От полученного ранения тот скончался на месте.