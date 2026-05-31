Медведев объявил о завершении предварительного голосования «Единой России»

«Единая Россия» завершила предварительное голосование за кандидатов, собирающихся представить партию на выборах в сентябре 2026 года. В нем приняли участие более 10 миллионов человек. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, конкурс в Госдуму составил 12 человек на место, в региональные парламенты — семь человек на место.
«Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Те, кто не пройдёт на следующий этап, не должны расстраиваться. Вы — наш передовой отряд», — заявил Дмитрий Медведев во время подведения предварительных итогов голосования.
Он подчеркнул, что свои кандидатуры на голосование заявили более 1300 участников специальной военной операции. Председатель партии пожелал им успехов.
«У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе», — отметил Дмитрий Медведев. Он также поблагодарил избирателей за участие в предварительном голосовании и активную гражданскую позицию.
Итоги предварительного голосования «Единой России» будут подведены 1 июня в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета и Президиума Генерального совета партии.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия отбирает сильнейших претендентов в острой конкурентной борьбе. В итоге в выборах участвуют самые достойные кандидаты.
«У нас большая кампания: выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления», — напомнил Владимир Якушев.
Главы российских регионов рассказали о ходе предварительного голосования на местах. В Донецкой Народной Республике оно проводилось впервые, и жители ДНР показали высокую явку: свои голоса отдали почти 57 тысяч человек. Секретарь регионального отделения партии, глава республики Денис Пушилин подчеркнул: участвуя в выборах в Государственную думу РФ, новые регионы окончательно интегрируются со своей исторической родиной.
«Активная позиция для нас стала характерной, потому что наши жители верят, что от их голоса многое зависит. На депутатов Госдумы возлагаем большие надежды. Чтобы они чётко и выверено отстаивали интересы жителей региона, участвовали в реализации задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным по доведению жизни в Донецкой Народной Республике к 2030-м году до среднероссийских показателей», — заявил Денис Пушилин.
«Единая Россия» является единственной политической партией в нашей стране, проводящей праймериз. С 2009 года все претенденты на депутатские мандаты обязательно участвуют в предварительном голосовании. Проголосовать за них могут все избиратели, зарегистрированные на территории регионов. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.
Для кандидатов — участников и ветеранов СВО на электронном предварительном голосовании добавляются дополнительные 25% к результатам.