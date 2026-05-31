Врач объяснила, как действовать при укусе змеи

При укусе змеи важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Особенно должны насторожить боль и отек после укуса, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач Марина Бережная.
— После укуса важно следить за скоростью развития симптомов. Тревожными признаками считаются быстро нарастающая боль, выраженный отек, покраснение. Иногда появляются волдыри или кровоизлияния, — сказала доктор.
Медик рекомендовала промыть место укуса водой и накрыть чистой повязкой. Также желательно меньше двигаться, чтобы не допустить распространения яда по организму.
KP.RU сообщил, как отличить укус ядовитой змеи. Визуально — это одна или две красные точки, расположенные недалеко друг от друга, следы от ядовитых клыков, который длиннее прочих зубов змеи. При укусе неядовитой змеи виден ряд небольших проколов, похожих на царапины. Кроме того, после укуса ядовитой змеи возникает резкая, быстро нарастающая боль.