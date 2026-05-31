До 1 млн человек вышли на парад в честь победы «Арсенала» в АПЛ

Нынешний титул столичной команды в АПЛ — первый после сезона-2003/04. Тогда «Арсенал» не потерпел ни одного поражения за весь чемпионат. Команда из Лондона в 14-й раз стала чемпионом Англии и по этому показателю уступает только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю», в активе которых по 20 чемпионских титулов. Главным тренером «Арсенала» с 2019 года является испанец Микель Артета. Под его руководством команда из Лондона завоевала Кубок (2020) и дважды выиграла Суперкубок Англии (2020, 2023).