До 1 млн человек вышли на парад в честь победы «Арсенала» в АПЛ

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. От 750 тыс. до 1 млн болельщиков наблюдали за чемпионским парадом футбольного клуба «Арсенал», который прошел в Лондоне.
По информации агентства PA, именно столько человек выстроились вдоль почти 9-километрового маршрута, по которому проехал открытый автобус с обладателями титула чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ). Газета The Times приводит схожую оценку — около 800 тыс. человек, пришедших отпраздновать первый чемпионский титул «канониров» за 22 года.
Как убедился корреспондент ТАСС, который наблюдал за парадом вблизи домашнего стадиона клуба «Эмирейтс», болельщики попытались забраться как можно выше, чтобы увидеть своих кумиров. Людей в преимущественно красно-белых футболках можно было увидеть на деревьях, остановках автобуса и столбах уличного освещения. По информации телеканала Sky News, пожарные в воскресенье сняли с высоты около 75 человек.
Парад по району Ислингтон продлился около двух с половиной часов, но и сейчас, спустя несколько часов после его завершения, болельщики продолжают отмечать на улицах победу своей любимой команды.
В некоторых случаях не обошлось без нарушений общественного порядка. Согласно обновленной информации Скотленд-Ярда, задержаны 16 человек, в том числе 6 — за нападения на полицейских. Газета The Daily Mail публикует фото хулиганов, забравшихся на полицейскую машину, на карету скорой помощи, кадры столкновения стражей порядка с правонарушителями. Один человек получил ножевое ранение и был доставлен в больницу на вертолете. О его состоянии пока нет информации.
Нынешний титул столичной команды в АПЛ — первый после сезона-2003/04. Тогда «Арсенал» не потерпел ни одного поражения за весь чемпионат. Команда из Лондона в 14-й раз стала чемпионом Англии и по этому показателю уступает только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю», в активе которых по 20 чемпионских титулов. Главным тренером «Арсенала» с 2019 года является испанец Микель Артета. Под его руководством команда из Лондона завоевала Кубок (2020) и дважды выиграла Суперкубок Англии (2020, 2023).