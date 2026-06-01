1 июня выходной: депутаты предложили дать отдых родителям

Очередную инициативу рассматривают в Госдуме.

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил сделать 1 июня выходным для родителей с детьми. Инициатива коснется волгоградских семей с несовершеннолетними.

Парламентарий планирует изменить Трудовой кодекс. Первый вариант — добавить 1 июня в статью 112 как нерабочий праздничный день. Второй, более гибкий — дополнить статью 262, которая уже дает дополнительные выходные родителям детей-инвалидов и сельским женщинам. Оплата выходного предлагается по среднему заработку.

Если родители в разводе, день возьмет тот, с кем живет ребенок, или по соглашению — по очереди каждый год, — пишет РИА.

«День защиты детей — это день, когда родители должны быть рядом, когда семья может выехать на природу, сходить в парк, просто побыть вместе», — сказал Панеш.

Законопроект еще не внесен в Госдуму. Сам депутат допускает, что инициатива может встретить сопротивление работодателей.

Ранее сообщалось о запрете реализации алкоголя сегодня, 1 июня.