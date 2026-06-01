Стоматолог раскрыл вред протеиновых коктейлей для зубов

Многие, так называемые, зож-продукты, на самом деле губительны для зубов, так как способствуют разрушению эмали. Об этом предупредил в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-стоматолог Максим Лабухин.
— Большинство попадаются на уловки о том, что протеиновые коктейли содержат необходимый белок. Но остатки протеина в ротовой полости — идеальная среда для роста бактерий. А загустители и сахарозаменители в составе буквально прилипают к эмали, — заявил доктор.
По словам врача, кислоты в коктейлях размягчают эмаль, поэтому после употребления важно прополоскать рот водой. А еще лучше — пить во время тренировок обычную воду, добавил доктор.
KP.RU рассказал, как энергетики влияют на появление кариеса. Во-первых, это воздействие сахара — он служит питательной средой для бактерий, обитающих в полости рта. Кроме того, в напитке содержатся различные кислоты для вкуса. Они способствуют снижению уровня pH полости рта, что ведет к деминерализации эмали. Также высокое содержание кофеина в энергетических напитках может негативно сказываться на здоровье зубов.