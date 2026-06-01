Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог раскрыл вред протеиновых коктейлей для зубов

Стоматолог Лабухин: протеиновые коктейли способствуют разрушению зубной эмали.

Источник: Комсомольская правда

Многие, так называемые, зож-продукты, на самом деле губительны для зубов, так как способствуют разрушению эмали. Об этом предупредил в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-стоматолог Максим Лабухин.

— Большинство попадаются на уловки о том, что протеиновые коктейли содержат необходимый белок. Но остатки протеина в ротовой полости — идеальная среда для роста бактерий. А загустители и сахарозаменители в составе буквально прилипают к эмали, — заявил доктор.

По словам врача, кислоты в коктейлях размягчают эмаль, поэтому после употребления важно прополоскать рот водой. А еще лучше — пить во время тренировок обычную воду, добавил доктор.

KP.RU рассказал, как энергетики влияют на появление кариеса. Во-первых, это воздействие сахара — он служит питательной средой для бактерий, обитающих в полости рта. Кроме того, в напитке содержатся различные кислоты для вкуса. Они способствуют снижению уровня pH полости рта, что ведет к деминерализации эмали. Также высокое содержание кофеина в энергетических напитках может негативно сказываться на здоровье зубов.