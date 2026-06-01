Что можно и нельзя делать в Духов день, или день Святого Духа 1 июня после Троицы

В Беларуси православные верующие празднуют день Святого Духа, или Духов день 1 июня 2026 года. Он всегда выдает после Троицы (подробнее мы писали здесь), то есть на 51-й день после Пасхи. Вместе с тем праздник всегда попадает на понедельник. В Духов день принято чествовать Всесвятого Животворящего Духа.
День Святого Духа, история.
Согласно в Библии, в Иерусалиме в Сионской горнице молились апостолы. В какой-то момент они услышали шум с неба, который напоминал завывание ветра. Названный шум заполнил все пространство. Именно в этот момент на каждого из апостолов с неба в виде огненных языков сошел Святой дух.
День Святого Духа, традиции.
На праздник принято ходить в церковь. В некоторых белорусских храмах пол устилали зеленой свежескошенной травой. Священники проводят службы в зеленых облачениях. На праздник было принято накрывать праздничный стол, главным блюдом которого был каравай. А еще на стол обязательно ставили пироги и блины. Еще одной традицией Духова дня было освещение колодцев, чтобы они не пересыхали.
День Святого Духа, что нельзя делать.
На праздник запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, бытовыми делами, работами на огороде. Предки считали, что работы на огороде в Духов день может обернуться неурожаем. Нельзя ссориться с родными и близкими. А еще на праздник не подметали пол, чтобы не вымести из дома счастье.
День Святого Духа, что можно делать.
По традиции, на праздник ходили в храм и приносили домой освященные березовые ветки. Предки верили, что они принесут в дом удачу. После службы накрывали праздничный стол. Главным блюдом был каравай. Кроме того, Духов день считался началом лета.
День Святого Духа, народные приметы.
Согласно приметам, дождливая погода указывает на теплый июнь. В том случае, если нет росы, то 1 июня ждали дождь.
