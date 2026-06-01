Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 1 июня, который называют Иван Долгий

Узнали приметы и запреты на 1 июня, когда отмечают Иоаннов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 июня вспоминает святых Иоанна Готфского и Иоанна Угличского. В народе отмечают Иоаннов день. Но есть еще одно название — Иван Долгий. Оно связано с тем, что в указанный день работали на огороде с утра до ночи.

Что нельзя делать 1 июня.

Запрещено долго спать. Кроме того, 1 июня не следует в долг давать хлеб. Подобное могло грозить трудностями. Нельзя плохо отзываться о погоде. Предки верили, что град может побить весь урожай.

Что можно делать 1 июня.

По традиции, в указанный день было принято работать на огороде с утра до ночи. А еще 1 июня следили за погодой, чтобы узнать, какой она окажется в первый летний месяц.

Согласно приметам, дождь 1 июня обещает теплый первый месяц лета. Если же нет росы, то будет дождь.

