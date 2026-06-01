Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

Награды получат родители девяти многодетных семей.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей.

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия — орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году.

Путин не раз говорил, что многодетная семья — это опора страны, потому что там прививают уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие. Традиционно к Международному дню защиты детей президент проводит встречу с многодетными.