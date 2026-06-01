МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей.
Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.
Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия — орден «Мать-героиня». Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году.
Путин не раз говорил, что многодетная семья — это опора страны, потому что там прививают уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие. Традиционно к Международному дню защиты детей президент проводит встречу с многодетными.