Начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Прием заявлений на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты начинается.
«Принимать заявления Социальный фонд начнет с 1 июня 2026 года — при условии, что и родители, и дети являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны», — говорится сообщении Соцфонда.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее сообщал ТАСС, что семейная налоговая выплата, которую впервые в 2026 году получат семьи с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, предусматривает пересчет всего НДФЛ, уплаченного за 2025 год, по ставке 6% и единовременный возврат средств, уплаченных сверх этой суммы.
Котяков отмечал, что речь идет примерно о 4 млн семей, в которых воспитываются почти 11 млн детей.
Подать документы на получение выплаты можно до 1 октября через «Госуслуги», в МФЦ или в клиентском офисе Соцфонда России.