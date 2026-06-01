Начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков ранее сообщал ТАСС, что семейная налоговая выплата, которую впервые в 2026 году получат семьи с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, предусматривает пересчет всего НДФЛ, уплаченного за 2025 год, по ставке 6% и единовременный возврат средств, уплаченных сверх этой суммы.