Очередь из 200 желающих попасть в Россию образовалась на КПП в Нарве

На контрольно-пропускном пункте в эстонской Нарве образовалась очередь примерно из 200 человек, желающих въехать в Россию. Время ожидания составляет около шести часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.
«Перед пунктом пропуска “Нарва-1” на эстонской стороне сегодня образовалась очередь из желающих попасть в Россию. Вечером очередь достигала 200 человек», — уточнили в ведомстве.
В таможне добавили, что задержки связаны с работой эстонских контрольных служб. На российской стороне, в пункте пропуска «Ивангород», скопления людей не зафиксировано.
Ранее KP.RU сообщал, что со стороны эстонских властей правила пропуска на российской границе постоянно усложняются. Люди жалуются на долгие проверки, допросы и обыски, которые устраивают пограничники Эстонии.