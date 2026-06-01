Россияне смогут проходить в самолет по биометрии на рейсах Москва — Петербург

Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Пассажиры смогут зарегистрироваться на рейс, пройти в перевозочный сектор аэропорта и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты с биометрическим оборудованием. Биометрия будет использоваться добровольно, пассажиры смогут выбрать, использовать ее или предъявлять документы.
Для использования сервиса необходимо заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе. Сделать это можно в уполномоченных банках или специальных точках в аэропортах. Процедура занимает не более 10 минут. После регистрации в системе создается цифровой шаблон лица, который используется для подтверждения личности пассажира.
В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Как ранее заявлял замдиректора департамента цифрового развития Минтранса РФ Виталий Техтелев, за счет биометрии время прохода на посадку в самолет планируется сократить с 15 до 7 минут.
Сервис посадки по биометрии для международных рейсов планируется запустить позднее, сообщал ранее замгендиректора по ИТ аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин.