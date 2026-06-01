Сын Круга сыграл свадьбу с девушкой, которую встретил на «Давай поженимся!»

Певец Александр Круг устроил долгожданное свадебное торжество в воскресенье, 31 мая. Артист и его 24-летняя жена Ульяна Сытинова предстали перед родными и близкими в ресторане.
Девушка выбрала для праздника белое кружевное платье с открытой спиной. Певец отдал предпочтение белой рубашке и черному костюму, передает издание Super.
Ульяна и Александр познакомились в декабре 2024 года на программе «Давай поженимся!». Они рассекретили роман через два месяца. Тогда Александр опубликовал в соцсети видео, на котором прижимает возлюбленную к себе. Этот же ролик выложила и девушка.
В июне 2025 года Круг сделал предложение Сытиновой во время отдыха в Таиланде. 1 августа они расписались, а свадьбу сыграли только сейчас.
30 мая 63-летний народный артист России Евгений Дятлов женился в четвертый раз. Новой избранницей актера стала его директор Дарья Травникова. Радостной новостью она поделилась на своей странице в соцсети. Пара расписалась во Дворце бракосочетания Nº 2 в «Vegas Крокус Сити».