Календарь на 1 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Этот христианский праздник отмечается в честь Святого Духа, третьего лица Троицы. В православии он приходится на 51-й день после Пасхи и связан с празднованием Троицы. Дата установлена в память о сошествии Святого Духа на апостолов, после чего они заговорили на разных языках и стали проповедовать христианство по всему миру. В этот день в храмах совершают особое богослужение с коленопреклоненными молитвами Василия Великого. Священники облачаются в зеленое — символ животворящей силы Духа. Верующие молятся перед иконой «Сошествие Святого Духа» о мудрости и просвещении.