Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красивые открытки на 1 июня и поздравления для детей и родителей

1 июня в России и многих странах отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник напоминает о том, что дети — самое ценное, что у нас есть, и что они нуждаются в любви, заботе и защите каждый день. Сегодня принято дарить подарки, устраивать детские праздники и сюрпризы, говорить теплые слова родным людям. Лучшие открытки и поздравления с Днем защиты детей — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

1 июня в России и многих странах отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник напоминает о том, что дети — самое ценное, что у нас есть, и что они нуждаются в любви, заботе и защите каждый день. Сегодня принято дарить подарки, устраивать детские праздники и сюрпризы, говорить теплые слова родным людям. Лучшие открытки и поздравления с Днем защиты детей — в материале «Газеты.Ru».

Красочные открытки с Днем защиты детей.

Праздничные открытки — простой способ выразить свою любовь детям. С помощью открытки можно поздравить сыновей или дочерей, внуков, племянников, крестников и напомнить им, как они для вас дороги. Скачайте понравившуюся картинку на смартфон, планшет или компьютер и отправьте в любом мессенджере. Вы можете опубликовать открытку в социальных сетях или чатах и напомнить о празднике всему своему окружению.

Православные открытки с Днем защиты детей.

Поздравить с праздником можно в духе веры и духовных ценностей. Для этого подходят открытки с ангелами-хранителями и тихие молитвенные сюжеты. Эти открытки несут в себе глубокий смысл — напоминание о том, что каждый ребенок дан Богом и находится под Его защитой. Такие поздравления — светлый и одухотворенный выбор для верующих семей.

Добрые открытки с Днем защиты детей.

Эти душевные и трогательные открытки согревают с первого взгляда. Они отлично подходят для того, чтобы выразить суть праздника и напомнить окружающим, как важно беречь и любить детей.

Открытки с Днем защиты детей со сказочными сюжетами.

Волшебная подборка открыток понравится тем, кто верит в чудеса. На этих картинках оживают сказочные персонажи, феи и целые миры, придуманные детской фантазией. Такие открытки переносят в атмосферу волшебства и беззаботности. Прекрасный вариант, чтобы поздравить всех, кто любит и ценит сказки.

Открытки в советском стиле с Днем защиты детей.

Ностальгическая подборка подойдет тем, кто помнит, как отмечали 1 июня в СССР. Выцветшие теплые тона, ретро-шрифты и та самая атмосфера советского детства — прекрасный выбор, чтобы окунуться в теплые воспоминания.

Поздравления с Днем защиты детей.

В стихах.

?С Днем защиты детей поздравляем,

Радости много тебе мы желаем,
Пусть тебя любят, лелеют, хранят,
Пусть твои глазки от счастья горят!

?Пусть смеются звонко дети,

Солнце ярче всех им светит,
Счастья, радости, добра,
Мира, ласки и тепла!

В этот праздник, в День защиты!

Все сердца для вас открыты,
Поздравляем от души,
До чего ж вы хороши!

?Детство — время волшебства,

Смеха, света и добра!
С Днем защиты всех детей
Поздравляем мы скорей!
Пусть сияют ваши глазки,
Пусть живется вам как в сказке!

?Пусть у всех детей планеты

Будут мир, любовь и лето,
Чтобы каждый человек
Был счастливым целый век!

?Пусть звенит веселый смех,

Хватит радости на всех!
С Днем защиты поздравляем,
Быть счастливыми желаем!

?Пусть для каждого ребенка

Песни добрые звучат,
И у каждого ребенка
Ярче звезд глаза горят!
Чтобы детство каждый день
Было ярким, как сирень!

?С Днем защиты поздравляем,

Быть любимыми желаем,
Пусть у каждого ребенка
Детство счастьем будет звонким!

Пусть мечты легко сбываются,

А улыбки не кончаются,
Будет мир вокруг цветным,
Добрым, светлым и большим!

Для детей.

* С Днем защиты детей, солнышко! Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, играми, друзьями и самыми невероятными приключениями. Мы тебя очень любим!

* Поздравляю с праздником, маленький исследователь! Пусть каждый день приносит тебе новые открытия, а рядом всегда будут любящие взрослые и верные товарищи!

* С 1 июня! Желаю тебе расти здоровым, счастливым и любознательным! Пусть детство будет долгим, беззаботным и по-настоящему твоим!

* Дорогой ребенок, с праздником! Пусть сбываются все твои мечты — от самой маленькой до самой большой. Ты — наше чудо и наша радость!

* С Днем защиты детей! Пусть небо над твоей головой всегда будет мирным, улыбка — широкой, а сердце — открытым для доброты и чудес!

* Поздравляю тебя, наше сокровище! Пусть в твоей жизни будет больше мороженого, воздушных шаров, качелей и всего, что делает детство счастливым!

* С праздником, маленькое солнышко! Пусть каждый твой день начинается с улыбки, а мир вокруг будет добрым и волшебным. Ты — самое лучшее, что с нами случилось!

* С 1 июня! Пусть у тебя будут миллион поводов для смеха, целая гора игрушек и море любви от всех, кто рядом. Счастливого детства!

* Дорогой малыш, с праздником! Пусть ангелы хранят твой сон, а утро приносит только радостные сюрпризы. Мы всегда рядом и всегда тебя защитим!

* С Днем защиты детей! Желаю тебе крепкого здоровья, интересных увлечений и друзей, которые всегда понимают и поддерживают. Будь счастлив!

Для родителей.

* Дорогие родители, с праздником! Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми, а вы всегда находите в себе силы, терпение и мудрость быть для них опорой и примером!

* С Днем защиты детей! Поздравляю всех, кто подарил жизнь и каждый день дарит любовь. Пусть детский смех звучит в вашем доме, а сердце никогда не болит от тревог!

* Мамы и папы, с 1 июня! Этот праздник и ваш тоже — ведь вы главные защитники своих детей. Пусть ваша любовь будет крепкой стеной, за которой им всегда будет спокойно и тепло!

* С праздником, дорогие родители! Пусть ваши дети будут самой большой гордостью, а вы для них — самой надежной защитой. Легких вам родительских будней и больше счастливых моментов!

* Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю, чтобы ваши дети никогда не болели, чаще улыбались и знали, что у них самые лучшие мама и папа на свете!

* С 1 июня! Пусть родительство приносит вам не только хлопоты, но и огромную радость, нежность и ощущение, что вы делаете главное дело в жизни!

* Дорогие родители, с праздником! Пусть ваши объятия всегда будут для детей самым безопасным местом, а ваши слова — самой верной поддержкой. Вы — молодцы!

* С Днем защиты детей! Желаю вам и вашим детям мира, здоровья и много-много счастливых дней вместе. Ничего важнее семьи нет!

* Поздравляю, мамы и папы! Пусть ваши дети растут в любви, достатке и окружении добрых людей! А вам желаю гордиться ими каждый день!

* С 1 июня! Пусть ваш дом всегда будет полон звонких голосов, а сердце — спокойно за тех, кто спит в детской. Счастливого родительства!

История и значение праздника.

Международный день защиты детей учрежден в 1949 году решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Дата 1 июня выбрана не случайно — она символизирует начало лета, самого беззаботного и радостного времени для каждого ребенка. Праздник быстро получил поддержку во многих странах, в том числе и в Советском Союзе, где его отмечали с особым размахом: уличными гуляньями, концертами, спортивными соревнованиями и благотворительными акциями.

Сегодня День защиты детей — это не только веселый праздник с аттракционами и подарками, но и напоминание о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются дети по всему миру. Защита прав ребенка, забота о сиротах, помощь больным детям — эти темы звучат 1 июня особенно остро. Но прежде всего это день, когда мы еще раз обнимаем своих детей, говорим им о любви и обещаем быть рядом. Ведь счастливое детство — лучшее, что мы можем им подарить.