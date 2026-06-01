РПЦ: больше половины имеющих лицензию на аборты клиник отказались от них

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Больше половины клиник (1 402), имеющих лицензию на аборты, отказались от них. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«На текущий момент уже 1 402 частные клиники по всей Российской Федерации в добровольном порядке отказались от производства абортов. Это уже больше половины клиник, имеющих лицензию на аборт», — сказал Лукьянов.
Он отметил, что в 17 регионах России эта сфера полностью перешла под контроль государственных медицинских учреждений, где выстроена система мер поддержки женщин в состоянии репродуктивного выбора. В 31 регионе более трети частных клиник отказались от абортов, заключил иерей.