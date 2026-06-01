Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Сухоруков вернулся в Театр им. Вахтангова после скандала

Виктор Сухоруков сыграет в спектакле «Блеск и пепел» в Театре им. Вахтангова.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Виктор Сухоруков снова вернулся на сцену Театра им. Вахтангова, откуда ушел в 2021 году. Тогда у актера случились разногласия с режиссером Евгением Князевым, но после долгого перерыва звезда принял предложение вернуться.

Виктор Сухоруков задействован в спектакле «Блеск и пепел», 31 мая состоялась генеральная репетиция постановки, сообщает NEWS.ru.

В Театре им. Вахтангова актер прослужил 12 лет. Когда разразился скандал, Виктор Сухоруков объяснял, что больше не желает работать с людьми, которые по его оценкам, «возомнили себя выше всех». Артист не скрывал, что речь шла именно о Князеве.

В ответ Евгений Князев говорил, что эти претензии стали для него полной неожиданностью.

— В ходе нашей совместной работы никаких конфликтов у нас не было, — сообщал он в беседе с журналистами.

И так же напомнил, что в свое время, уходя из Татра Моссовета, Виктор Сухоруков плохо отзывался о своих коллегах, теперь настал черед Театр им. Вахтангова.

Но, видимо, все сложности позади. Актер готов играть в спектакле и скоро зритель сможет увидеть его на сцене.