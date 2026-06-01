Виктор Сухоруков вернулся в Театр им. Вахтангова после скандала

Народный артист России Виктор Сухоруков снова вернулся на сцену Театра им. Вахтангова, откуда ушел в 2021 году. Тогда у актера случились разногласия с режиссером Евгением Князевым, но после долгого перерыва звезда принял предложение вернуться.
Виктор Сухоруков задействован в спектакле «Блеск и пепел», 31 мая состоялась генеральная репетиция постановки, сообщает NEWS.ru.
В Театре им. Вахтангова актер прослужил 12 лет. Когда разразился скандал, Виктор Сухоруков объяснял, что больше не желает работать с людьми, которые по его оценкам, «возомнили себя выше всех». Артист не скрывал, что речь шла именно о Князеве.
В ответ Евгений Князев говорил, что эти претензии стали для него полной неожиданностью.
— В ходе нашей совместной работы никаких конфликтов у нас не было, — сообщал он в беседе с журналистами.
И так же напомнил, что в свое время, уходя из Татра Моссовета, Виктор Сухоруков плохо отзывался о своих коллегах, теперь настал черед Театр им. Вахтангова.
Но, видимо, все сложности позади. Актер готов играть в спектакле и скоро зритель сможет увидеть его на сцене.