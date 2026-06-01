В Шереметьево начался эксперимент по посадке в самолет без паспорта

Источник: РБК

В России c 1 июня стартовал пилотный проект по проходу пассажиров на борт самолета без предъявления паспорта на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург (Пулково) — Москва (Шереметьево). Об этом сообщала пресс-служба столичного аэропорта.

Проверка и определение пассажиров осуществляется с использованием Единой биометрической системы (ЕБС) через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

ЕБС — это государственная цифровая платформа, на которой собраны биометрические данные граждан. Система использует два вида данных — изображение лица и голос человека. Она была создана в 2018 году, а в 2021-м стала государственной информационной системой. Среди услуг, которые предлагает ЕБС, — бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, обслуживание в МФЦ и другое.

О запуске пилотного сервиса стало известно в конце декабря. Тогда сообщалось, что эксперимент в московском и петербургском аэропортах Шереметьево и Пулково запустят в 2026—2027 годах.

Ранее стало известно, что оплату проезда по биометрии в Москве подключили 800 тыс. человек.

Современная технология оплаты проезда «по лицу» позволяет проходить через турникет практически мгновенно — достаточно взглянуть в камеру.

