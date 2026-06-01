Как изменится жизнь с 1 июня 2026-го: кешбэк за детей, больше пенсии, жёсткие ПДД и счётчики онлайн

Так с 1 июня 2026 года за езду по встречной полосе будут штрафовать уже на 7500 рублей, если момент попал на камеру фото- или видеофиксации. Если же нарушение выявил инспектор ГИБДД, вас лишат водительского удостоверения на срок от четырёх до шести месяцев. За повторное нарушение в течение года — лишение прав на 12 месяцев.