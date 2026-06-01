Рублев не смог выйти в четвертьфинал Roland Garros

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев уступил чеху Якубу Меншику в матче четвертого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3 в пользу Меншика, посеянного на турнире под 26-м номером. У Рублева был 11-й номер посева. В четвертьфинале представитель Чехии сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (15) и бразильцем Жоао Фонсекой (28). После проигрыша Рублева в мужской сетке турнира не осталось представителей России.
Рублеву 28 лет, он занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Меншику 20 лет, в мировом рейтинге он располагается на 27-й позиции. На счету спортсмена 2 титула ATP. Чех впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, ранее его лучшим результатом был выход в четвертый круг Australian Open в 2026 году.
Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии и завершатся 7 июня. Общий призовой фонд составляет €61,7 млн. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, который снялся с него в этом году из-за травмы. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).