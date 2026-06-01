Ужас на Бали: россиzyt оказалась в ловушке из-за неожиданного прилива

Молодая пара из России попала в опасную ситуацию на популярном пляже Паданг-Паданг на индонезийском острове Бали, когда внезапно начался прилив. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».
По информации источника, 22-летняя россиянка и ее 23-летний спутник решили провести вечер на живописном пляже, который стал известен благодаря фильму «Ешь, молись, люби». Пляж находится в бухте, окруженной скалами, что делает его особенно привлекательным для туристов.
Однако перед закатом молодые люди заметили, что уровень воды стал резко подниматься. Вскоре вода полностью закрыла путь к выходу, и россияне оказались зажатыми между скалами и бушующим морем. Сначала они пытались выбраться самостоятельно, но осознание опасности заставило их обратиться за помощью через социальные сети.
Друзья пары незамедлительно вызвали спасателей. Операция по извлечению туристов потребовала участия полутора десятков человек и продолжалась несколько часов. Спасательные работы завершились только в два часа ночи, после чего молодые люди были благополучно выведены на безопасное место. К счастью, им не понадобилась медицинская помощь.
