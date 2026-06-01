Дачников предупредили об опасности садовых культур для домашних питомцев

Некоторые дачные растения могут быть токсичными для домашних питомцев, смертельную опасность, например, могут представлять ботва картофеля и томатов. Об этом сообщила «Газете.Ru» эксперт Александра Чихринова.
— Для собак и кошек наиболее токсичны лилии, азалия, луковицы тюльпанов и нарциссов, самшит, гортензия и люпин. Из садовых культур риск представляют ботва картофеля и томатов, — сказала специалист.
Эксперт призвала дачников оградить указанные растения так, чтобы исключить доступ собак и кошек к ним. Кроме того, если на даче есть незнакомые растения, важно заранее определить их токсичность и, при необходимости, убрать с участка.
KP.RU отметил, что ландыш — одно из самых ядовитых растений для животных, вызвать отравление способна даже вода, в которой стояли цветы. Он опаснее для питомцев, чем многие другие известные ядовитые растения, поскольку атакует сердце, а специфического противоядия при этом на сегодняшний день не существует.