Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Швейцарию в овертайме

Сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Швейцарии в финальном матче. Встреча прошла 31 мая в Цюрихе на арене «Свисс Лайв Арена».

Источник: Life.ru

Основное время завершилось без заброшенных шайб — 0:0. Судьба титула решилась в овертайме. Победный гол забил нападающий клуба НХЛ «Баффало Сейбрз» Конста Хелениус.

Для Финляндии это пятый титул в истории и первая победа на чемпионате мира с 2022 года. После того триумфа команда не проходила дальше четвертьфинала.

Швейцария в третий раз подряд дошла до финала, однако вновь осталась без золота: в 2024 году она уступила Чехии, а в 2025-м — США в овертайме. Всего на счету швейцарцев пять поражений в финалах ЧМ.

Сборная России турнир вновь пропустила — команда отстранена от участия в чемпионатах мира с 2022 года из-за спецоперации на Украине.

А в матче за третье место сборная Норвегии сенсационно обыграла канадцев в овертайме. Для норвежцев это первая медаль в истории ЧМ, до этого команда поднималась лишь на четвёртую строчку в далёком 1951 году.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше