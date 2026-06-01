Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Швейцарию в овертайме

Основное время завершилось без заброшенных шайб — 0:0. Судьба титула решилась в овертайме. Победный гол забил нападающий клуба НХЛ «Баффало Сейбрз» Конста Хелениус.
Для Финляндии это пятый титул в истории и первая победа на чемпионате мира с 2022 года. После того триумфа команда не проходила дальше четвертьфинала.
Швейцария в третий раз подряд дошла до финала, однако вновь осталась без золота: в 2024 году она уступила Чехии, а в 2025-м — США в овертайме. Всего на счету швейцарцев пять поражений в финалах ЧМ.
Сборная России турнир вновь пропустила — команда отстранена от участия в чемпионатах мира с 2022 года из-за спецоперации на Украине.
А в матче за третье место сборная Норвегии сенсационно обыграла канадцев в овертайме. Для норвежцев это первая медаль в истории ЧМ, до этого команда поднималась лишь на четвёртую строчку в далёком 1951 году.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.