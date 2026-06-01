В России с 1 июня вводят новые ГОСТы для гостиниц и приема иностранцев

С 1 июня в России начнут действовать новые стандарты в сфере туризма и гостиничных услуг. Один из документов устанавливает общие требования к средствам размещения, второй — рекомендации по приему иностранных туристов.
Новый ГОСТ для гостиниц распространяется на отели, хостелы, кемпинги, базы отдыха и другие средства размещения. В документе отдельно прописано, что объекты должны обеспечивать круглосуточный прием гостей, размещать на видном месте информацию об услугах, ценах и правилах проживания, а также поддерживать исправную работу систем пожарной безопасности и эвакуации.
Стандарт предусматривает обязательное наличие питьевой воды, регулярную уборку номеров и общественных зон, санитарную обработку помещений, исправное освещение и вентиляцию. Также гостиницы должны следить за уровнем шума и состоянием прилегающей территории.
Второй стандарт содержит рекомендации по адаптации туристической инфраструктуры для иностранцев. Так, гостиницам рекомендуют размещать информацию и навигацию на английском языке, обеспечить Wi-Fi, возможность безналичной оплаты, автоматический перевод речи и документов, а также учитывать культурные особенности туристов.
Отдельное приложение посвящено рекомендациям по созданию комфортной среды для китайских туристов. Среди них — двуязычная навигация на английском и китайском языках, возможность оплаты через UnionPay, Alipay и WeChat Pay, а также наличие привычных блюд и телеканалов из Китая.
При этом появление нового ГОСТа для туротрасли не означает автоматического введения обязательных требований для всех средств размещения, сообщали ранее в Ассоциации туроператоров России. Стандарт будет обязательным, если компания сама заявила о соответствии ему. Например, разместила информацию «Соответствует ГОСТ» на сайте, в рекламе или на объекте.
