Психолог дала советы по оформлению детской комнаты

Цвета в детской комнате могут влиять на настроение ребенка. Какие оттенки выбрать для комфорта малыша, сообщила «Газете.Ru» психолог Анастасия Тонконогова.
— В детской для маленьких детей выбирайте спокойные пастельные тона — они снижают тревожность. Для детей постарше можно добавлять яркие акценты: синий для учебы, оранжевый для игр. Избыток ярких цветов рассеивает внимание и утомляет, — пояснила специалист.
Эксперт добавила, что серый и коричневый создают стабильность, белый визуально расширяет пространство. Любопытно, что на кухне теплые тона стимулируют аппетит, а холодные, напротив, помогают его контролировать.
KP.RU рассказал, что, продумывая дизайн детской комнаты для новорожденного, надо понимать, что первое время малыш, в основном, спит. Зона сна будет самая важная. Кроватку нужно поставить так, чтобы яркий дневной свет не попадал в лицо. Рядом не должно быть розеток, шнуров и полок с многочисленными предметами, до которых легко дотянуться.