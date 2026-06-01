Диетолог Русакова: роллы и суши повышают риск отравления солями тяжелых металлов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова предупредила о рисках японской кухни. Роллы и суши при нарушении технологии производства и хранения сырья могут провоцировать тяжелейшие отравления, полиорганную недостаточность и даже доводить до летального исхода.
Ключевой фактор риска — использование сырой рыбы без надлежащей обработки и риса, который создаёт благоприятную среду для роста бактерий.
Эксперт указала, что симптоматика обычно развивается стремительно, проявляясь в течение двух часов после еды. Характерными признаками станут тошнота, рвота, диарея и повышенная температура тела. При наиболее тяжелых сценариях возможно обезвоживание и общая интоксикация организма. Это приводит к резкому падению артериального давления, судорожным припадкам и даже потере сознания.
При оказании своевременной медицинской помощи самочувствие пациента обычно стабилизируется за несколько дней, но сохраняется вероятность опасных осложнений.
— Летальный исход возможен при остановке сердца или развитии критических осложнений у людей из группы риска, — сказала врач Абзацу.
Так же может быть угроза хронической интоксикации солями тяжелых металлов, такими как ртуть и кадмий, которые могут присутствовать в некачественном сырье.
Еще одна опасность — заражение паразитами, острыми бактериальными инфекциями, например сальмонеллезом.
Диетолог подчеркнула, что суши и роллы классифицируются как продукты высокого эпидемиологического риска именно из-за наличия сырых компонентов и необходимости строгого соблюдения температурного режима хранения.
Нарушение санитарных норм в заведениях общепита значительно повышает эту опасность. А скоропортящиеся добавки вроде сливочного сыра и майонеза только ускоряют процесс порчи изделия.
Диетолог рекомендовала отказаться от этих продуктов людям с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.